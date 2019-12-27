Маршрутка сгорела на Витебском проспекте в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-27T10:15:36+03:00

В момент возгорания в автомобиле находился только водитель [видео]

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Рано утром в пятницу, 27 декабря, в Петербурге произошел серьезный пожар. На Витебском проспекте перед съездом в Шушары неожиданно загорелась маршрутка. Автобус вспыхнул очень быстро по неизвестной причине. Благо, в результате возгорания никто не пострадал.

- В 8:30 в пятницу, 27 декабря, маршрутный автобус ПАЗ N 347, двигался в Пушкин, на конечную остановку. В этот момент у него загорелся моторный отсек и огонь быстро распространился на корпус, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

Благо, маршрутка ехала пустая, без пассажиров, а водитель, как только увидел огонь, остановил автобус и успел выбежать. Автомобилист быстро вызвал спасателей. За считанные минуты сотрудники МЧС прибыли на место и потушили пожар.

На данный момент сотрудники дорожной инспекции проводят проверку и устанавливаю все обстоятельства произошедшего. На место приехал эвакуатор, чтобы увезти сгоревший автобус.

На юге Петербурга сгорела маршрутка .

ИСТОЧНИК KP.RU