Маршрутка сгорела на Витебском проспекте в Петербурге
Рано утром в пятницу, 27 декабря, в Петербурге произошел серьезный пожар. На Витебском проспекте перед съездом в Шушары неожиданно загорелась маршрутка. Автобус вспыхнул очень быстро по неизвестной причине. Благо, в результате возгорания никто не пострадал.
- В 8:30 в пятницу, 27 декабря, маршрутный автобус ПАЗ N 347, двигался в Пушкин, на конечную остановку. В этот момент у него загорелся моторный отсек и огонь быстро распространился на корпус, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.
Благо, маршрутка ехала пустая, без пассажиров, а водитель, как только увидел огонь, остановил автобус и успел выбежать. Автомобилист быстро вызвал спасателей. За считанные минуты сотрудники МЧС прибыли на место и потушили пожар.
На данный момент сотрудники дорожной инспекции проводят проверку и устанавливаю все обстоятельства произошедшего. На место приехал эвакуатор, чтобы увезти сгоревший автобус.
На юге Петербурга сгорела маршрутка .
ИСТОЧНИК KP.RU