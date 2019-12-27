2019-12-27T11:45:26+03:00
Происшествия

Жителю Петербурга грозит статья за секс в машине с малолетней девочкой

Автомобиль для утех мужчина одолжил у своего друга
Лилия КОЗЛОВА
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Жителю Петербурга грозит уголовное дело за секс с малолетней девочкой в салоне автомобиляЖителю Петербурга грозит уголовное дело за секс с малолетней девочкой в салоне автомобиляФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге сотрудники полиции заинтересовались интимной жизнью мигранта их Таджикистана после заявления матери его пассии. Днем в четверг, 26 декабря, 52-летняя безработная гражданка Республики Узбекистан, живущая на Московском проспекте, рассказала правоохранителям о том, что 21-летний парень переспал с ее малолетней дочерью.

- По рассказам женщины, интим между молодым человеком и 15-летней девочкой произошел в период с 14 по 19 декабря 2019 года, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

При этом сексуальные отношения между парочкой произошли не в удобной обстановке квартиры, а в салоне автомобиля. Машину отечественного производства ВАЗ-21099, также известную как «Спутник», 21-летний парень одолжил у своего 35-летнего знакомого для «романтических» свиданий.

На данный момент информация о сексе с несовершеннолетней девочкой передана в следственный комитет, который проведет проверку и решит вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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