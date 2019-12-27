2019-12-27T12:51:15+03:00
Происшествия

В центре Петербурга таксист изнасиловал молодую пассажирку

Водитель привез девушку на место и потребовал оплатить поездку натурой
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В центре Петербурга таксист орально изнасиловал молодую девушку.В центре Петербурга таксист орально изнасиловал молодую девушку.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Очередное заявление о сексуальном насилии со стороны таксистов получили петербургские полицейские . На этот раз за помощью к стражам порядка обратилась 25-летняя жительница Кировского района, которая рассказала о том, что в самом центре Северной столице над ней надругался водитель такси.

- 26 декабря из травмпункта в отделение полиции Центрального района поступило сообщение о том, что за медпомощью обратилась женщина 1994 года рождения с ушибом головы и подозрением на сотрясение мозга, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Сама девушка была госпитализирована в одну из городских больниц. Прибывшим к ней на разговор полицейским девушка рассказала, что четыре дня назад, в воскресенье, 22 декабря, ее в центре города изнасиловал таксист на «Рено Логан».

Привезя пассажирку на Михайловскую улицу, он запер девушку в машине, ударил по голове и вместо оплаты деньгами заставил удовлетворить его орально.

Сейчас информацию о ЧП проверяют правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не бита, не крашена»: На Светлановском проспекте «Солярис» на четверть вошел под маршрутку
В Новый год на Дворцовой площади откроется танцплощадка
Петербурженок поймали с 10 незаконно срубленными елками для Нового года
В Петербурге за год продажи новых машин упали на 3%
В 2019 году в Петербурге открылось рекордное количество детских садов
Тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал о разводе с Булановой и новых отношениях
Вестибюль метро «Балтийская» изменит режим работы
В центре Петербурга таксист изнасиловал молодую пассажирку
Из-за «хлопка» котла отопления в магазине под Гатчиной вынесло окна
Черный дым из котельной закоптил Невский район в Петербурге
В Петербурге ищут школьницу с косоглазием, наколкой и в куртке с оленями
Жителю Петербурга грозит статья за секс в машине с малолетней девочкой
В Красном Селе молодежь угнала «Нексию» и врезалась на ней в микроавтобус
Движение трамваев встало из-за ДТП в Кировском районе Петербурга
Петербург накроет холодный край циклонического вихря: в городе прохладно и сыро
Маршрутка сгорела на Витебском проспекте в Петербурге
Пьяный житель Ленобласти угнал автомобиль у своей матери
Автомобиль столкнулся с поездом в Ленинградской области
Две легковушки разбились на углу Таллинской улицы и Стахановцев
Белые грибы выросли накануне Нового года в Петербурге
Юбиляра Михаила Боярского наградили почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом»
Мединский заверил, что «Ленфильм» продолжат активно развивать, несмотря на увольнение гендиректора
В Петербурге работники салона сотовой связи отбились от грабителя огнетушителем
Прокуратура Ленобласти добилась блокировки сайтов с торговлей животных, занесенных в Красную книгу
Нерпа Крошик стал героем новогодних стикеров
На Приморском проспекте «Приора» на скорости влетела в фонарный столб
Трамвай ушел в «дрифт» на проспекте Просвещения
В Кингисеппе таможенники не пропустили за границу мужчину с дорогостоящими «уколами красоты»
На проведение в Петербурге Евро-2020 выделили 3,5 млрд рублей из бюджета