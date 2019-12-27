В центре Петербурга таксист изнасиловал молодую пассажирку

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-27T12:51:15+03:00

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Очередное заявление о сексуальном насилии со стороны таксистов получили петербургские полицейские . На этот раз за помощью к стражам порядка обратилась 25-летняя жительница Кировского района, которая рассказала о том, что в самом центре Северной столице над ней надругался водитель такси.

- 26 декабря из травмпункта в отделение полиции Центрального района поступило сообщение о том, что за медпомощью обратилась женщина 1994 года рождения с ушибом головы и подозрением на сотрясение мозга, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Сама девушка была госпитализирована в одну из городских больниц. Прибывшим к ней на разговор полицейским девушка рассказала, что четыре дня назад, в воскресенье, 22 декабря, ее в центре города изнасиловал таксист на «Рено Логан».

Привезя пассажирку на Михайловскую улицу, он запер девушку в машине, ударил по голове и вместо оплаты деньгами заставил удовлетворить его орально.

Сейчас информацию о ЧП проверяют правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU