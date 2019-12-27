Вестибюль метро «Балтийская» изменит режим работы

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-27T13:29:29+03:00

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С нового года в Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Балтийская», расположенной на Кировско-Выборгской линии. Начиная с 8 января по 12 февраля 2020 года в подземке будут проводиться работы по модернизации систем управления эскалаторами. Поэтому горожанам, пользующихся данным вестибюлем, нужно будет заранее продумывать свой маршрут, учитывая временные изменения.

- С 8 января по 12 февраля 2020 года по рабочим дням с 08:10 до 09:20 вход в вестибюль будет закрыт, а с 17:00 до 19:00 часов – ограничен, - рассказали в петербургском метрополитене.

Также напомним, что в новогоднюю ночь 2020 года петербуржцы и гости города смогут спокойно кататься на метро, так как подземка будет работать по праздничному графику. Так, с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года поезда будут курсировать с 1:00 до 5:00 часов.

Кроме того, и остальной общественный транспорт будет развозить горожан как в Новый год, так и в остальные красные дни календаря.

ИСТОЧНИК KP.RU