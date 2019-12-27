2019-12-27T14:03:23+03:00
Общество

В 2019 году в Петербурге открылось рекордное количество детских садов

До 2022 года в Петроградском районе планируют распахнуть двери еще четыре дошкольные учреждения
Лилия КОЗЛОВА
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В уходящем году в Петербурге открылось рекордное количество детских садовВ уходящем году в Петербурге открылось рекордное количество детских садовФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге подводят итоги уходящего 2019 года. По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, в городе открылось рекордное количество детских садов, однако точное число градоначальник не назвал. Об этом он рассказал на открытии второй площадки дошкольного учреждения №24 в Петроградском районе.

- Этот детский сад, как и все другие, которые мы открываем, оборудован по самым современным технологиям, - отметил Беглов.

В новом детском садике есть театральная студия, музыкально-физкультурный зал и центр дополнительного образования. Также там имеется уголок блокадной истории Ленинграда, чтобы дети с юных лет изучали историю и сохраняли память о важном периоде родного города.

Сейчас в Петроградском районе работают 45 детских садов и 5 дошкольных отделений в школах. Их посещают почти 5,5 тысяч детей. По словам губернатора, до 2022 в районе откроют двери еще четыре садика на 400 детей.

На данный момент в городе действуют около 1150 детских садиков. К 2020 году эту цифру намечено довести до 1200.

ИСТОЧНИК KP.RU

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