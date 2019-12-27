2019-12-27T14:04:18+03:00
Экономика

В Петербурге за год продажи новых машин упали на 3%

Самым сильным падением отметился ноябрь
Петр КИБЕР
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Падение продаж новых авто в Петербурге составило 3%Падение продаж новых авто в Петербурге составило 3%Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Уходящий 2019-й год станет не самым лучшим для продавцов автомобилей. Общероссийский рынок новых машин застыл и грозит уйти в «минус». Не исключение и Петербург, где по итогам 11 месяцев зафиксирован отрицательный результат.

- В январе-ноябре2019 года в Санкт-Петербурге продано 138 981 единица новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, -сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

При этом если начало года внушало оптимизм, то к его завершению падение стало стремительным. Самую плохую динамику показал ноябрь, в котором было продано 13 670 новых автомобилей, что на 10% меньше, чем годом ранее.

Что касается марок, то наибольше падение показал Ford (-73%), ушедший с рынка легковых машин. Одновременно был закрыт и завод во Всеволожске. Не очень хорошо обстоят дела у Nissan, сократившего продажи на четверть. А вот петербургские KIA (-10%) и Hyundai (-4%) чувствуют себя неплохо, занимая первые две строчки рейтинга продаж.

Что касается общих итогов 2019-го года, то их подведут в январе, но вряд ли изменения будут серьезными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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