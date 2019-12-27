Петербурженок поймали с 10 незаконно срубленными елками для Нового года

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-27T14:25:48+03:00

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Сотрудники Росгвардии Петербурга поймали двух женщин, которые незаконно срубили 10 елок. Накануне Нового года в городе начался елочный «бум», поэтому некоторые недобросовестные граждане пытаются подзаработать, спиливая деревья в лесу. Тоже самое планировали и задержанные петербурженки, однако в четверг, 26 декабря, попали в полицию.

- Во время патрулирования в поселке Солнечное Курортного района, на пересечении Вокзальной и Пионерской улиц сотрудники наряда увидели двух женщин. Одна из них несла сумку с четырьмя елками, а другая мешок с шестью деревьями. Все ели были около или более метра, - сообщили в Росгвардии.

Также у этих сильных женщин была при себе пила, явно намекающая на то, что елки они забрали из леса. Заметив патрульный автомобиль, они побежали в разные стороны, пытаясь скрыться, но неудачно.

Задержав женщин по подозрению в незаконной вырубке леса, стражи порядка выяснили, что петербурженки являются сестрами и живут в Красносельском районе. Порубочного билета у них не было, а елки они срубили в лесном массиве рядом с частными домами с целью их дальнейшей продажи.

Задержанные были переданы сотрудникам 50 отдела полиции для выяснения обстоятельств. Сумма ущерба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU