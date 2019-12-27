2019-12-27T14:52:05+03:00
Общество

В Новый год на Дворцовой площади откроется танцплощадка

Главная дискотека Петербурга пройдет под лучшие хиты уходящего 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге в новогоднюю ночь на Дворцовой откроется танцплощадкаВ Петербурге в новогоднюю ночь на Дворцовой откроется танцплощадкаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В самую праздничную ночь в году жители Петербурга смогут от души повеселиться и показать себя во всей красе. Встречать Новый год 2020 горожане будут Дворцовой площади под лучшие хиты уходящего года, от которых ноги сами идут в пляс. И хорошо. Ведь гостей праздника ждет настоящий танцевальный марафон.

- На главной площади города состоится завораживающее шоу «Волшебная мастерская Данилы Мастера» с использованием световых, пиротехнических и лазерных спецэффектов. Для петербуржцев, любящих потанцевать в концертной программе примут участие диджеи RadioRecord, артисты телевизионных проектов «Главная сцена» и «Новая Звезда», а также популярные петербургские кавер-группы. Кульминацией праздника станет супер-дискотека 90-х, - рассказали в Смольном.

Сама праздничная программа в Петербурге начнется 31 декабря в 22:00 часов. Она будет проходить на Невском проспекте и Дворцовой площади. Интерактивная площадка разместится у центрального портика Большого Гостиного Двора, а сцена на Малой Конюшенной улице.

Яркий новогодний фейерверк осветит праздничное небо Петербурга в 3 часа ночи 1 января 2020 года. А вся программа продлится до 4 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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