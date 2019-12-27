«Не бита, не крашена»: На Светлановском проспекте «Солярис» на четверть вошел под маршрутку

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-27T14:52:42+03:00

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«Застрял в текстурах», - так, говоря языком компьютерной графики, можно описать ДТП на пересечении Светлановского проспекта и Улицы Академика Байкова. Здесь, около двух часов дня, серебристый «Хендай Солярис» влетел под маршрутный ПАЗ.

- Поддомкратил маршрутку, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы аварии.

И в самом деле, задняя правая часть автобуса повисла в воздухе. Именно под этот угол на всех парах влетела легковушка. При этом машина почти на четверть оказалась под маршруткой - задний бампер последней уткнулся в лобовое стекло «Соляриса» и разбил его. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Кто прав, а кто виноват в аварии, будет выяснять ГИБДД. Но пользователи соцсетей уже нашли, что в ноябре нынешнего года на водителя этой легковушки жаловались за хамство на дорогах. Вероятно манера езды дала о себе знать.

А петербуржцы уже шутят, что после ремонта машина появится в продаже, как «не бита, не крашена»

ИСТОЧНИК KP.RU