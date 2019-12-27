Петербуржцам рассказали, как встретить Новый год без вреда для здоровья

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-27T15:22:06+03:00

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Новогодние праздники уже близко, а это значит, что все россияне усядутся за накрытые столы. И далеко не все смогут сдержать себя от чревоугодия, о чем позднее пожалеют. Как выйти из торжеств без вреда для здоровья, петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре.

- Дни зимних праздников будут наполнены только положительными эмоциями, если соблюдать простые правила, которые помогут сохранить здоровье и обеспечить безопасность, вам, вашим родным и близким, - говорится в сообщении ведомства.

Вот, собственно, и сами правила:

- Мыть руки с мылом и чистой проточной водой не менее 20 секунд, чтобы не подхватить вирусную или кишечную инфекцию.

- Соблюдать правила готовки и хранения (особенно касается заправленных салатов), дабы не отравиться за столом.

- Есть и пить умеренно, смотреть за балансом белков/жиров/углеводов, не налегать на копченое и соленое, а употреблять здоровую пищу.

- Больше двигаться, это поможет разогнать полученную за столом тяжесть в желудке и избавиться от лишних килограммов.

- Пить больше воды.

Ну и конечно, не стоит садиться за руль в нетрезвом виде, тогда все в Новом году будет хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU