2019-12-27T15:22:06+03:00
Общество

Петербуржцам рассказали, как встретить Новый год без вреда для здоровья

С рекомендациями выступило управление Роспотребнадзора
Петр КИБЕР
Поделиться:
Роспотребнадзор рассказал, как пережить новогодние праздники.Роспотребнадзор рассказал, как пережить новогодние праздники.Фото: Марина ПОЛЯКОВА
Изменить размер текста:

Новогодние праздники уже близко, а это значит, что все россияне усядутся за накрытые столы. И далеко не все смогут сдержать себя от чревоугодия, о чем позднее пожалеют. Как выйти из торжеств без вреда для здоровья, петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре.

- Дни зимних праздников будут наполнены только положительными эмоциями, если соблюдать простые правила, которые помогут сохранить здоровье и обеспечить безопасность, вам, вашим родным и близким, - говорится в сообщении ведомства.

Вот, собственно, и сами правила:

- Мыть руки с мылом и чистой проточной водой не менее 20 секунд, чтобы не подхватить вирусную или кишечную инфекцию.

- Соблюдать правила готовки и хранения (особенно касается заправленных салатов), дабы не отравиться за столом.

- Есть и пить умеренно, смотреть за балансом белков/жиров/углеводов, не налегать на копченое и соленое, а употреблять здоровую пищу.

- Больше двигаться, это поможет разогнать полученную за столом тяжесть в желудке и избавиться от лишних килограммов.

- Пить больше воды.

Ну и конечно, не стоит садиться за руль в нетрезвом виде, тогда все в Новом году будет хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики предупреждают: В Петербурге резко похолодает до -7 градусов
Из подвала дома в Петербурге достали труп человека, спустя месяц жалоб жильцов на вонь
Зеленый мост на Мойке отремонтируют к маю 2020 года
Петербургская зоозащитница рассказала, как бороться с уличными фотографами с дикими животными
У петербургского бизнесмена средь бела дня отобрали 15 миллионов
В коммуналке на Фонтанке жена поругалась с мужем и ткнула его ножницами в бок
В парке «Патриот» ЗВО в Кронштадте появятся водные экскурсии по фортам
Школьников из Ленобласти, спасших собаку, которую живодер выбросил в колодец, наградили
Петербуржцам рассказали, как встретить Новый год без вреда для здоровья
«Не бита, не крашена»: На Светлановском проспекте «Солярис» на четверть вошел под маршрутку
В Новый год на Дворцовой площади откроется танцплощадка
Петербурженок поймали с 10 незаконно срубленными елками для Нового года
В Петербурге за год продажи новых машин упали на 3%
В 2019 году в Петербурге открылось рекордное количество детских садов
Тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал о разводе с Булановой и новых отношениях
Вестибюль метро «Балтийская» изменит режим работы
В центре Петербурга таксист изнасиловал молодую пассажирку
Из-за «хлопка» котла отопления в магазине под Гатчиной вынесло окна