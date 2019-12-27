Петербуржцам рассказали, как встретить Новый год без вреда для здоровья
Новогодние праздники уже близко, а это значит, что все россияне усядутся за накрытые столы. И далеко не все смогут сдержать себя от чревоугодия, о чем позднее пожалеют. Как выйти из торжеств без вреда для здоровья, петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре.
- Дни зимних праздников будут наполнены только положительными эмоциями, если соблюдать простые правила, которые помогут сохранить здоровье и обеспечить безопасность, вам, вашим родным и близким, - говорится в сообщении ведомства.
Вот, собственно, и сами правила:
- Мыть руки с мылом и чистой проточной водой не менее 20 секунд, чтобы не подхватить вирусную или кишечную инфекцию.
- Соблюдать правила готовки и хранения (особенно касается заправленных салатов), дабы не отравиться за столом.
- Есть и пить умеренно, смотреть за балансом белков/жиров/углеводов, не налегать на копченое и соленое, а употреблять здоровую пищу.
- Больше двигаться, это поможет разогнать полученную за столом тяжесть в желудке и избавиться от лишних килограммов.
- Пить больше воды.
Ну и конечно, не стоит садиться за руль в нетрезвом виде, тогда все в Новом году будет хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU