2019-12-27T16:12:54+03:00
Происшествия

У петербургского бизнесмена средь бела дня отобрали 15 миллионов

Нападавшие отобрали сумку с наличностью и убежали по железнодорожным путям
Петр КИБЕР
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Двое грабителей отобрали у петербургского бизнесмена 15 миллионов наличными.Двое грабителей отобрали у петербургского бизнесмена 15 миллионов наличными.Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Полицейские Петербурга ищут грабителей, которые средь бела дня отобрали у бизнесмена 15 миллионов рублей наличными. Нападение произошло около бизнес-центра в Кировском районе города.

- 27 декабря около 13.30 в полицию поступило сообщение о том, что на Краснопутиловской улице двое неизвестных в масках избили мужчину и отобрали 15 миллионов рублей, которые были получены после продажи офиса, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что потерпевший был не один, а с компаньоном, который участвовал в оформлении сделки. Мужчина также пострадал от рук налетчиков.

По сведениям правоохранительных органов, нападавшие схватили сумку с наличностью и убежали по железнодорожным путям, которые проходят рядом с бизнес-центром. Сейчас злоумышленников усиленно ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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