У петербургского бизнесмена средь бела дня отобрали 15 миллионов
Полицейские Петербурга ищут грабителей, которые средь бела дня отобрали у бизнесмена 15 миллионов рублей наличными. Нападение произошло около бизнес-центра в Кировском районе города.
- 27 декабря около 13.30 в полицию поступило сообщение о том, что на Краснопутиловской улице двое неизвестных в масках избили мужчину и отобрали 15 миллионов рублей, которые были получены после продажи офиса, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Известно, что потерпевший был не один, а с компаньоном, который участвовал в оформлении сделки. Мужчина также пострадал от рук налетчиков.
По сведениям правоохранительных органов, нападавшие схватили сумку с наличностью и убежали по железнодорожным путям, которые проходят рядом с бизнес-центром. Сейчас злоумышленников усиленно ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU