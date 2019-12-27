2019-12-27T16:39:49+03:00
Общество

Зеленый мост на Мойке отремонтируют к маю 2020 года

Сейчас на объекте идут активные реставрационные работы
Петр КИБЕР
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Зеленый мост отремонтируют к маю следующего года.Зеленый мост отремонтируют к маю следующего года.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Зеленый мост, который переброшен через реку Мойку и является частью Невского проспекта, ушел на ремонт в начале августа нынешнего года. Петербуржцы наверняка заметили это, так как ради ремонта проход по мосту пришлось ограничить, а саму переправу укрыть куполом. А сегодня, 27 декабря, на стройке прошла инспекция.

- За время ремонта была укреплена бутовая кладка устоев моста, отремонтированы чугунные тюбинги и устроен разгружающий свод индивидуальной конструкции из монолитного железобетона, - пишут «Невские новости».

Напомним, что Зеленый мост является объектом культурного наследия федерального значения, а значит работать с ним приходится осторожно. При этом времени у строителей не так много. По контракту они должны сдать объект у маю 2020 года.

Общая стоимость реконструкции оценена в 495 миллионов рублей.

Справка КП:

Зеленый мост - первый чугунный мост в Санкт-Петербурге. Он построен в 1806 году и соединяет Казанский и 2-й Адмиралтейский острова. Носит название по цвету, которым окрашены основные конструкции переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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