2019-12-27T16:47:33+03:00
Происшествия

Из подвала дома в Петербурге достали труп человека, спустя месяц жалоб жильцов на вонь

Управляющая компания уверяла петербуржцев, что проводила проверку
Лилия КОЗЛОВА
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Труп достали из подвала дома в Петербурге спустя месяц жалоб местных жителей на воньТруп достали из подвала дома в Петербурге спустя месяц жалоб местных жителей на воньФото: СОЦСЕТИ
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Жильцы дома 217 по Обуховской обороны в Петербурге почти месяц страдали от удушающего трупного запаха, доносящегося из подвала. Заявки и жалобы в управляющую компанию не действовали. Мол, в подвале все чисто. Однако в итоге в пятницу, 27 декабря, оттуда достали тело мертвого человека.

- Жильцы дома были тревогу с 4 декабря на наличие трупного запаха в подъезде. На множество заявок управляющая компания «Жилкомсервис Невского района» отписывалась, что подвал проверен и трупа нет, - написали петербуржцы в социальных сетях.

В итоге, спустя почти месяц страданий, в том самом подвали все же обнаружили тело человека, которое наконец-то оттуда извлекли. За это время жильцы дома успели основательно надышаться трупными парами.

Тело забрали в морг. Личность, а также причины смерти человека предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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