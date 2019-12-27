Из подвала дома в Петербурге достали труп человека, спустя месяц жалоб жильцов на вонь
Жильцы дома 217 по Обуховской обороны в Петербурге почти месяц страдали от удушающего трупного запаха, доносящегося из подвала. Заявки и жалобы в управляющую компанию не действовали. Мол, в подвале все чисто. Однако в итоге в пятницу, 27 декабря, оттуда достали тело мертвого человека.
- Жильцы дома были тревогу с 4 декабря на наличие трупного запаха в подъезде. На множество заявок управляющая компания «Жилкомсервис Невского района» отписывалась, что подвал проверен и трупа нет, - написали петербуржцы в социальных сетях.
В итоге, спустя почти месяц страданий, в том самом подвали все же обнаружили тело человека, которое наконец-то оттуда извлекли. За это время жильцы дома успели основательно надышаться трупными парами.
Тело забрали в морг. Личность, а также причины смерти человека предстоит выяснить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU