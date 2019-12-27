Синоптики предупреждают: В Петербурге резко похолодает до -7 градусов

СЕГОДНЯ 18:01 2019-12-27T18:01:49+03:00

А в пригороде может быть и до -10

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Теплая погода, которая держалась в городе весь декабрь, уже завтра сменится похолоданием. Впрочем, пока речь идет только про ночные заморозки. Согласно прогнозу синоптиков, температура опустится до - 4 градусов. А в последующие дни подморозит еще сильнее.

- 28 декабря в Петербурге ожидается облачная погода, без осадков. Ветер северных направлений, умеренный.Температура в течение суток составит -2...-4 градуса. На дорогах гололедица, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом уже в ночь на воскресенье в городе будет до -7, а в пригородах и до -10 градусов. Днем суть теплее и -1...-3. Без снега но с гололедом.

А вот 30 декабря немного потеплеет. Днем в понедельник прогноз обещает 2-4 градуса тепла и мокрый снег. Есть шанс, что такая погода задержится и на Новый год, тогда петербуржцам не придется встречать праздник стоя на асфальте.

ИСТОЧНИК KP.RU