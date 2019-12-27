2019-12-27T19:04:28+03:00
Общество

Петербуржцы пожаловались на китайских туристов, которые мешают им жить

Жителей Центрального района не устраивает поведение гостей с Востока
Петр КИБЕР
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Территория у ресторана всегда замусорена и заплевана. Фото: vk.com/mytndvorТерритория у ресторана всегда замусорена и заплевана. Фото: vk.com/mytndvor
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Число туристов в Петербурге растет с каждым годом и вскоре может перевалить за цифру в 10 миллионов за год. Вот только не всегда местные жители мирно уживаются с приезжими. Так, в центре Северной столицы люди устали от автобусов с китайскими туристами, которые нарушают их спокойствие.

- На 2-й Советской 12 у ресторана вы можете увидеть ежедневный бесконечный поток автобусов, которые стоят вторым рядом, нарушая правила. Водители не глушат моторы, отравляя воздух, а сами китайские туристы кричат, невзирая на время суток, - пишут местные жители в паблике «Центральный район за комфортную среду обитания».

Китайские туристы толпятся на тротуаре. Ходить не удобно. Фото: vk.com/mytndvor

Китайские туристы толпятся на тротуаре. Ходить не удобно. Фото: vk.com/mytndvor

Кроме этого, петербуржцев достало и поведение туристов. Те, пусть и не желая доставить неудобства, толпятся на тротуаре, из-за чего пройти очень трудно. Особенно пожилым людям или мамам с колясками.

Вдобавок туристы курят перед рестораном, оставляя после себя неприглядную картину.

- Они забрасывают мусором и заплевывают весь тротуар. Курение, конечно, проходит прямо под окнами жилых домов. Как думаете, куда идет весь табачный дым? - возмущаются горожане.

Петербуржцы уже обратились к своим депутатам, а те провели беседу с владельцами ресторана. Предполагают сделать внушение и водителям автобусов. Если ситуация лучше не станет, жители Центрального района намерены идти в прокуратуру.

Автобусы стоят всегда. Часто вторым рядом, перекрывая часть дороги. Фото: vk.com/mytndvor

Автобусы стоят всегда. Часто вторым рядом, перекрывая часть дороги. Фото: vk.com/mytndvor

ИСТОЧНИК KP.RU

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