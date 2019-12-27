Предновогодняя лихорадка сковала движение машин в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 19:38 2019-12-27T19:43:23+03:00

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В пятницу 27 декабря Петербург ожидаемо сковали пробки. Виной всему предновогодняя лихорадка – горожане спешат закупиться перед праздниками не только едой, но и подарками. Самые «покрасневшие» от трафика улицы наблюдались в центре – например, на Невском проспекте даже днем пробки оценивали в 9 баллов.

- Еще в 16:24 была зафиксирована пробка у Дворцового моста и площади, Невского проспекта и многих других прилегающих улиц, примыкая к Сенной площади и Садовой улице – она продержалось целых 3 часа и 40 минут. Другой «рекордсмен» - набережная Обводного канала (южный берег) от набережной реки Екатерингофки до Нефтяной дороги. Эта пробка держалась на протяжении 4 часов, - докладывает сервис «Яндекс.Пробки».

Естественно, в самые популярные торговые центры за подарками отправились не только автолюбители, но и жители Петербурга. Метро «Площадь Восстания» в итоге встало в человеческой пробке. Особенно плотно было на переходе со станции «Маяковской». Однако вход в вестибюли не стали ограничивать, поскольку ситуация не критичная.

ИСТОЧНИК KP.RU