Художница преобразила памятник Невидимке в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:58 2019-12-27T19:58:07+03:00

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Загадочный памятник Невидимке на набережной Фонтанки, 132 преобразился. Постамент так и остался без монумента, зато обзавелся новой подписью – «Никто I». Это постаралась местная художница LisLub.

- По идее, памятник должен увековечивать личность правителя. Но я наблюдаю за окружающим и мне кажется, что всем этим управляет Никто, - объясняет свое видение автор.

К слову о правителях, раньше здесь был бюст Александра II, однако в 1931 году его снесли. Ходят слухи, что памятник скинули прямо в Фонтанку. Позже на пустующем цоколе стала появляться надпись «Человек-Невидимка», отсылающая к герою одноименного романа Герберта Уэллса. Ее регулярно стирают, но она, как легендарное пятно в Кентервильском замке, появляется вновь. Несмотря на мистическую ауру места из-за близости психиатрической больницы, памятник пользуется популярностью у горожан и туристов. Кто устоит от соблазна влезть на пьедестал и принять позу? Много ли будет желающих стать Никем, и сколько проживет творение художницы, покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU