2019-12-27T19:59:25+03:00
Общество

Размер минимальной заработной платы в Петербурге в 2020 году составит 19 тысяч рублей

Будущий размер МРОТ в Петербурге больше чем на треть минимальной зарплаты по всей России
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Минимальный размер оплаты труда в Петербурге в 2020 году составит 19 тысяч рублей.Минимальный размер оплаты труда в Петербурге в 2020 году составит 19 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что минимальная заработная плата в Петербурге в 2020 году составит 19 тысяч рублей. Размер МРОТ утвердили 27 декабря в Смольном. Новые требования по зарплате будут обязаны выполнять все предприятия и организации города независимо от форм собственности.

- При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения в Санкт-Петербурге сегодня составляет 12 584 рублей. К слову, с 1 января 2020 года МРОТ в России будет 12 130 рублей. Однако минимальная зарплата в Северной столице превысит его более чем на треть – на 36%, - сообщает пресс-служба Смольного.

Власти подчеркивают, что за последние 10 лет минимальная заработная плата в Петербурге выросла в три раза. А размер средней зарплаты уже превышает 60 тысяч рублей.

Напомним, что Трудовой кодекс позволяет регионам самим устанавливать минимальный размер оплаты труда. Пока что этим правом воспользовались немногие – Петербург и Ленобласть, а также Москва и Московская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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