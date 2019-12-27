Всероссийский Дед Мороз получил 30-килограммовую открытку из Петербурга

СЕГОДНЯ 20:23 2019-12-27T20:25:36+03:00

Внутри огромной открытки есть не только рисунки, но и пожелания для главного волшебника страны.

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Всероссийский Дед Мороз наконец-то получил долгожданную 30-килограммовую открытку из Санкт-Петербурга. Подарок ехал до Великого Устюга два дня. 27 декабря сотрудники почты заглянули в резиденцию главного волшебника страны с двухметровой запакованной открыткой.

- Дед Мороз лично благодарит всех ребят, кто рисовал подарок! Поздравляет с Новым годом и обещает, что в этом году исполнит все мечты и желания! С наступающим нас всех, чудеса случаются! – пишет автор необычного проекта Валерия Лошак в своем Instagram.

На создание мега-открытки у юных художников ушли 24 дня. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, около 70 юных художников начали рисовать огромную открытку еще 1 декабря. Главным героем всей композиции стал Дед Мороз, который пришел к детям с подарками и случайно уронил свой мешок, откуда посыпались всевозможные игрушки и сладости. Последние штрихи ребята сделали 24 декабря, но успели в срок. Самое ценное, что внутри двухметровой открытки дети оставили трогательные пожелания для новогоднего волшебника. Наверняка сейчас он пустил слезу, ведь он привык дарить подарки, а не получать.

ИСТОЧНИК KP.RU