Виталий Милонов назвал человеком года в Петербурге Любовь Совершаеву

СЕГОДНЯ 22:50 2019-12-27T22:50:40+03:00

Милонов объяснил, почему он считает персоной года в Петербурге бывшего вице-губернатора Любовь Совершаеву. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Госдумы объяснил свое решение в эфире «Радио Комсомольская правда в Петербурге»

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Виталий Милонов объявил персоной года - 2019 в Петербурге бывшего вице-губернатора Любовь Совершаеву. Депутат Госдумы признался в эфире «Радио Комсомольская правда в Петербурге», что безмерно уважает ее и ценит за профессионализм.

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- Любовь Павловна – человек, который выступил как эффективнейший менеджер городской политики. Ей достались такие авгиевы конюшни, что хоть стой хоть падай! Она не сломалась и справилась, - считает Милонов.

Напомним, после ухода из Смольного Любовь Совершаева отправилась работать в аппарат полномочного представителя президента России по Северо-Западному федеральному округу. Несмотря на это, Милонов уверен, что чиновница будет этаким «куратором» петербургской политики и дальше.

- Мне кажется, она абсолютно точно останется одним из главных руководителей внутриполитического блока Петербурга. И дай бог, потому что такими людьми нельзя разбрасываться, - заключил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU