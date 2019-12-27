Виталий Милонов назвал человеком года в Петербурге Любовь Совершаеву
Виталий Милонов объявил персоной года - 2019 в Петербурге бывшего вице-губернатора Любовь Совершаеву. Депутат Госдумы признался в эфире «Радио Комсомольская правда в Петербурге», что безмерно уважает ее и ценит за профессионализм.
Застой закончился? Обсуждаем главные события и персоны, сильнее всего наследившие в Петербурге в 2019 году
- Любовь Павловна – человек, который выступил как эффективнейший менеджер городской политики. Ей достались такие авгиевы конюшни, что хоть стой хоть падай! Она не сломалась и справилась, - считает Милонов.
Напомним, после ухода из Смольного Любовь Совершаева отправилась работать в аппарат полномочного представителя президента России по Северо-Западному федеральному округу. Несмотря на это, Милонов уверен, что чиновница будет этаким «куратором» петербургской политики и дальше.
- Мне кажется, она абсолютно точно останется одним из главных руководителей внутриполитического блока Петербурга. И дай бог, потому что такими людьми нельзя разбрасываться, - заключил депутат.
ИСТОЧНИК KP.RU