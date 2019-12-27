2019-12-27T23:18:13+03:00
Общество

У станции метро «Беговая» заметили тираннозавра с электрогитарой и чудо-музыканта, играющего на пиле

Подземный переход у «Беговой» радует петербуржцев талантами [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Тираннозавр дарит улыбки пассажирам "Беговой" уже не первый день.Тираннозавр дарит улыбки пассажирам "Беговой" уже не первый день.Фото: Петр КИБЕР
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Жители Приморского района весь декабрь в восторге от талантливых артистов, выступающих в подземном переходе у станции метро «Беговая». Сначала там заметили музыканта, одетого в большой костюм тираннозавра. Динозавр не только дарит улыбки прохожим, но и, судя по отзывам очевидцев, действительно недурно играет, за что и получает хорошие денежные пожертвования.

- Потому и вымерли! – шутит один из подписчиков группы «Лахта Онлайн | Приморский район» во «Вконтакте».

Затем в районном паблике появилась видеозапись выступления другого артиста – мужчины, виртуозно играющего на пиле. Музыкант исполняет на, казалось бы, грубом хозяйственном инструменте очень тонкие и красивые мелодии под аккомпанемент различных композиций. Очевидно, подкинуть монетку креативному горожанину не чураются многие. Но и на этом сюрпризы «Беговой» не заканчиваются. Местные жители говорят, что иногда по утрам там выступает саксофонист, на весь день заряжающий петербуржцев позитивом.

Выступление с пилой без оркестра на "Беговой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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