2019-12-27T23:43:04+03:00
Происшествия

В Купчино пьяная автоледи завершила корпоратив, влетев припаркованные авто

По словам очевидцев, буйная дама подшофе тут же начала выяснять отношения с пострадавшими [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Купчино пьяная автоледи влетела в припаркованные машины, возвращаясь домой после корпоратива. Фото: vk.com/spb_todayВ Купчино пьяная автоледи влетела в припаркованные машины, возвращаясь домой после корпоратива. Фото: vk.com/spb_today
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Ночью 27 декабря в Купчино автоледи, возвращавшаяся подшофе с новогоднего корпоратива, влетела на свой машине в ряд припаркованных авто. Это утверждают свидетели происшествия. Все случилось на перекрестке улиц Будапештской и Димитрова. По сообщениям очевидцев, пострадали минимум три легковушки, не считая транспорт женщины.

- Дама ехала с корпоратива, въехала в несколько машин наших соседей. По встречке через двойную сплошную. Припаркованные авто столкнулись друг с другом по цепной реакции, - написала свидетель аварии в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Очевидцы рассказали, что женщина сначала буянила, а потом улеглась на газон отдохнуть. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы рассказали, что женщина сначала буянила, а потом улеглась на газон отдохнуть. Фото: vk.com/spb_today

Изрядно выпившая женщина первое время после аварии бросалась на владельцев пострадавших авто, а потом прилегла на газон рядом со своей машиной. Вскоре ее забрали врачи скорой помощи.

Добавим, что вечером 27 декабря возле Светлановской площади автолюбители наблюдали живой коридор из инспекторов ГИБДД. Петербуржцы предположили, что стражи порядка как раз проводят проверку из-за участившихся перед Новым годом случаев пьяной езды за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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