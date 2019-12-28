2019-12-28T00:07:42+03:00
Общество

Под Новый год в Петроградском районе открыли новую площадку Центра развития ребенка

Она находится в детском саду №24 и рассчитана на 50 мест [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петроградском районе открылась новая развивающая площадка детского сада №24. Фото: assembly.spb.ruВ Петроградском районе открылась новая развивающая площадка детского сада №24. Фото: assembly.spb.ru
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27 декабря в Петроградском районе Петербурга торжественно открыли вторую площадку Центра развития ребенка в детском саду №24. Она рассчитана на 50 мест. Ее игровые комнаты порадуют детей современным интерактивным оборудованием, дидактическими играми и полифункциональной мебелью.

- Это по-настоящему желанный подарок к Новому году и очередной островок радости и юной энергии на нашей Петроградской стороне. Уверен, новое здание детского сада всегда будет наполнено оптимизмом, - отметил председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров, принявший участие вместе с губернатором в церемонии открытия.

Ребята провели новогодний утренник вместе с чиновниками. Фото: assembly.spb.ru

Ребята провели новогодний утренник вместе с чиновниками. Фото: assembly.spb.ru

Добавим, что вторая площадка Центра развития ребенка открылась в одном из помещений здания-объекта культурного наследия федерального значения – «Комплекса построек чулочно-трикотажной фабрики «В.П. Керстен». Помещение для детского сада капитально отремонтировали и перепланировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Под Новый год в Петроградском районе открыли новую площадку Центра развития ребенка
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