Под Новый год в Петроградском районе открыли новую площадку Центра развития ребенка
27 декабря в Петроградском районе Петербурга торжественно открыли вторую площадку Центра развития ребенка в детском саду №24. Она рассчитана на 50 мест. Ее игровые комнаты порадуют детей современным интерактивным оборудованием, дидактическими играми и полифункциональной мебелью.
- Это по-настоящему желанный подарок к Новому году и очередной островок радости и юной энергии на нашей Петроградской стороне. Уверен, новое здание детского сада всегда будет наполнено оптимизмом, - отметил председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров, принявший участие вместе с губернатором в церемонии открытия.
Ребята провели новогодний утренник вместе с чиновниками. Фото: assembly.spb.ru
Добавим, что вторая площадка Центра развития ребенка открылась в одном из помещений здания-объекта культурного наследия федерального значения – «Комплекса построек чулочно-трикотажной фабрики «В.П. Керстен». Помещение для детского сада капитально отремонтировали и перепланировали.
ИСТОЧНИК KP.RU