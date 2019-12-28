В Петербурге отправили в тюрьму серийного взломщика банкоматов, обогатившегося на 9 млн рублей

СЕГОДНЯ 00:42 2019-12-28T00:42:29+03:00

Злоумышленник облюбовал банкоматы «Росбанка» и сядет за это на 5 лет

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Московский районный суд отправил в тюрьму серийного взломщика банкоматов. Злоумышленник больше года терроризировал «Росбанк». Первые деньги он получил еще в конце 2017 года. Среди белого дня он пришел к желанному банкомату в один из торговых центров. Открыть автомат ему удалось благодаря цифровому коду и полимерному ключу, который повернул и разблокировал сейфовый замок. За первую кражу он вынес 1,1 млн рублей.

- Затем преступник совершил еще 3 аналогичных взлома и пополнил свой кошелек на 7,7 млн рублей. Вскоре он переключился на банкоматы АО «ЮниКредит», но кражу совершить не удалось, поскольку его поймали с поличным, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Взломщик был профессионалом своего дела. Например, цифровой код для открытия автомата он узнавал с помощью хитрой конструкции из магнитов и компактных камер, которые тайно снимали работу инкассаторов. Следующие 5 лет злоумышленник проведет в исправительной колонии общего режима. Свою вину он признал.

ИСТОЧНИК KP.RU