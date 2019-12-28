2019-12-28T00:42:29+03:00
Происшествия

В Петербурге отправили в тюрьму серийного взломщика банкоматов, обогатившегося на 9 млн рублей

Злоумышленник облюбовал банкоматы «Росбанка» и сядет за это на 5 лет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге осудили серийного взломщика банкоматов.В Петербурге осудили серийного взломщика банкоматов.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Московский районный суд отправил в тюрьму серийного взломщика банкоматов. Злоумышленник больше года терроризировал «Росбанк». Первые деньги он получил еще в конце 2017 года. Среди белого дня он пришел к желанному банкомату в один из торговых центров. Открыть автомат ему удалось благодаря цифровому коду и полимерному ключу, который повернул и разблокировал сейфовый замок. За первую кражу он вынес 1,1 млн рублей.

- Затем преступник совершил еще 3 аналогичных взлома и пополнил свой кошелек на 7,7 млн рублей. Вскоре он переключился на банкоматы АО «ЮниКредит», но кражу совершить не удалось, поскольку его поймали с поличным, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Взломщик был профессионалом своего дела. Например, цифровой код для открытия автомата он узнавал с помощью хитрой конструкции из магнитов и компактных камер, которые тайно снимали работу инкассаторов. Следующие 5 лет злоумышленник проведет в исправительной колонии общего режима. Свою вину он признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гатчинском парке сняли на видео проворную лису, охотившуюся на уток
В Петербурге отправили в тюрьму серийного взломщика банкоматов, обогатившегося на 9 млн рублей
Под Новый год в Петроградском районе открыли новую площадку Центра развития ребенка
В Купчино пьяная автоледи завершила корпоратив, влетев припаркованные авто
У станции метро «Беговая» заметили тираннозавра с электрогитарой и чудо-музыканта, играющего на пиле
Виталий Милонов назвал человеком года в Петербурге Любовь Совершаеву
Живой коридор из инспекторов ГИБДД выстроился в сторону Светлановской площади
В доме на набережной Фонтанки вспыхнула комната в коммуналке
На Измайловском проспекте пенсионер на «Ниве» влетел в иномарки и схватил инсульт
Всероссийский Дед Мороз получил 30-килограммовую открытку из Петербурга
Размер минимальной заработной платы в Петербурге в 2020 году составит 19 тысяч рублей
Художница преобразила памятник Невидимке в Петербурге
Предновогодняя лихорадка сковала движение машин в центре Петербурга
В Ленобласти запретили продавать детям опасный снюс и конфеты с никотином