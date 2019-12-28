Прогноз погоды на выходные, 28 и 29 декабря, в Санкт-Петербурге: прохладно и со снегом

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-28T09:29:43+03:00

В выходные в Ленобласти будет немного снега, но Петербурга это почти не коснется. Фото: Александр ГЛУЗ

В субботу и воскресенье горожан ожидает небольшой мороз, но в понедельник термометры опять покажут «плюс»

Изменить размер текста: A A

На календаре 28 декабря. Кто-то из петербуржцев отдыхает, а у других - рабочий день, перенесенный с 31-го числа. Также, как у всей Ленинградской области и Карелии впридачу. Но завтра все точно будут отдыхать. Какой будет погода на эти выходные, уже знают синоптики.

- В субботу в Санкт-Петербурге ожидается облачность, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный направлений, умеренный. Температура в течение суток -2...-4 градуса. На дорогах гололедица, - сообщает городской гидрометцентр.

В Ленинградской области все тоже самое, но чуть прохладнее - до семи градусов мороза.

Причиной этому Скандинавский циклон, пришедший на Северо-Запад России. Он принес понижение температуры и небольшой снег, которого в Петербурге уже заждались.

Такой же окажется погода и в воскресенье - немного снега и около 2 градусов ниже ноля.

Впрочем, уже в понедельник небольшой белый покров скорее всего растает, ведь термометры вновь покажут пюсовую температуру. И все из-за антициклона, который придет в город на Неве.

- 30 декабря ночью ожидается мокрый снег, днем - дождь. Воздух прогреется до +2...+4 градусов, - огорчают синопики.

ИСТОЧНИК KP.RU