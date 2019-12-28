2019-12-28T09:51:36+03:00
Происшествия

Под Кингисеппом пьяный подросток без прав устроил ДТП с двумя пострадавшими

В больницу отправились 18-летняя девушка и 23-летний мужчина
Петр КИБЕР
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В ДТП с бесправиком под Кингисеппом пострадали два человека.В ДТП с бесправиком под Кингисеппом пострадали два человека.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Серьезное ДТП произошло в ночь на субботу под Кингисеппом. Здесь нетрезвый 19-летний водитель, не имеющий прав, разбил кроссовер «Тойота Рав4». Сам гонщик отделался испугом, а вот двое его пассажиров получили тяжелые травмы.

- Около 2:20 28 декабря на 20 км автодороги Кингисепп-Манновка водитель 2000 года рождения, не имеющий прав, с признаками опьянения, совершил съезд с дороги в левый кювет, после чего автомобиль врезался в дерево, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии пострадали два пассажира «Тойоты». Мужчина 1996 года рождения был увезен врачами скорой помощи в тяжелом состоянии, а 18-летняя девушка госпитализирована в состоянии средней тяжести. Всего в машине, включая водителя, ехало пять человек.

Асфальт на месте ДТП был сухой, освещения на трассе нет. Все причины аварии установят сотрудники дорожной инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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