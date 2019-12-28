2019-12-28T10:45:27+03:00
Происшествия

Любовник с сайта знакомств, обокравший девушку 8 марта, пойдет под суд

Гражданин Армении лишил петербурженку 95 тысяч рублей и веры в мужчин
Петр КИБЕР
Поделиться:
Мужчина, обманувший девушку в канун 8 марта, не заслуживет снисхождения.Мужчина, обманувший девушку в канун 8 марта, не заслуживет снисхождения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего гражданина Армении, который не постеснялся обокрасть девушку, с которой познакомился через интернет, прямо под праздник 8 марта.

- По версии следствия, одинокая петербурженка в поисках новых знакомств решила прибегнуть к помощи интернета. В марте 2019 года она познакомилась на сайте знакомств «ДругВокруг» с мужчиной по имени Карен, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

После недолгой переписки, девушка решила встретиться с новым знакомым и накануне Всемирного женского дня свидание состоялось.

Вечер, по заявлению дамы, протекал приятно и непринужденно. Чем он закончился - история умалчивает, вот только после ухода кавалера, хозяйка квартиры обнаружила пропажу драгоценностей стоимостью 95 тысяч рублей.

Все украшения нашлись в ближайшем ломбарде. А вскоре в руки полиции попал и сам горе-любовник. Теперь за «кражу с причинением значительного ущерба» уроженцу Армении светит крупный штраф, исправительные работы или доже до пяти лет тюрьмы.

Но даже суровое наказание вряд ли вернет пострадавшей веру в мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Милионной улице «Мерседес» влетел в остановку и сбил двух женщин
Любовник с сайта знакомств, обокравший девушку 8 марта, пойдет под суд
На «проклятом» перекрестке Славы и Бухарестской микроавтобус столкнулся с такси
Под Кингисеппом пьяный подросток без прав устроил ДТП с двумя пострадавшими
Прогноз погоды на выходные, 28 и 29 декабря, в Санкт-Петербурге: прохладно и со снегом
В Гатчинском парке сняли на видео проворную лису, охотившуюся на уток
В Петербурге отправили в тюрьму серийного взломщика банкоматов, обогатившегося на 9 млн рублей
Под Новый год в Петроградском районе открыли новую площадку Центра развития ребенка
В Купчино пьяная автоледи завершила корпоратив, влетев припаркованные авто
У станции метро «Беговая» заметили тираннозавра с электрогитарой и чудо-музыканта, играющего на пиле
Виталий Милонов назвал человеком года в Петербурге Любовь Совершаеву
Живой коридор из инспекторов ГИБДД выстроился в сторону Светлановской площади
В доме на набережной Фонтанки вспыхнула комната в коммуналке
На Измайловском проспекте пенсионер на «Ниве» влетел в иномарки и схватил инсульт
Всероссийский Дед Мороз получил 30-килограммовую открытку из Петербурга
Размер минимальной заработной платы в Петербурге в 2020 году составит 19 тысяч рублей
Художница преобразила памятник Невидимке в Петербурге
Предновогодняя лихорадка сковала движение машин в центре Петербурга
В Ленобласти запретили продавать детям опасный снюс и конфеты с никотином