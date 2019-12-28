Любовник с сайта знакомств, обокравший девушку 8 марта, пойдет под суд
Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего гражданина Армении, который не постеснялся обокрасть девушку, с которой познакомился через интернет, прямо под праздник 8 марта.
- По версии следствия, одинокая петербурженка в поисках новых знакомств решила прибегнуть к помощи интернета. В марте 2019 года она познакомилась на сайте знакомств «ДругВокруг» с мужчиной по имени Карен, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
После недолгой переписки, девушка решила встретиться с новым знакомым и накануне Всемирного женского дня свидание состоялось.
Вечер, по заявлению дамы, протекал приятно и непринужденно. Чем он закончился - история умалчивает, вот только после ухода кавалера, хозяйка квартиры обнаружила пропажу драгоценностей стоимостью 95 тысяч рублей.
Все украшения нашлись в ближайшем ломбарде. А вскоре в руки полиции попал и сам горе-любовник. Теперь за «кражу с причинением значительного ущерба» уроженцу Армении светит крупный штраф, исправительные работы или доже до пяти лет тюрьмы.
Но даже суровое наказание вряд ли вернет пострадавшей веру в мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU