Любовник с сайта знакомств, обокравший девушку 8 марта, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-28T10:45:27+03:00

Гражданин Армении лишил петербурженку 95 тысяч рублей и веры в мужчин

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Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего гражданина Армении, который не постеснялся обокрасть девушку, с которой познакомился через интернет, прямо под праздник 8 марта.

- По версии следствия, одинокая петербурженка в поисках новых знакомств решила прибегнуть к помощи интернета. В марте 2019 года она познакомилась на сайте знакомств «ДругВокруг» с мужчиной по имени Карен, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

После недолгой переписки, девушка решила встретиться с новым знакомым и накануне Всемирного женского дня свидание состоялось.

Вечер, по заявлению дамы, протекал приятно и непринужденно. Чем он закончился - история умалчивает, вот только после ухода кавалера, хозяйка квартиры обнаружила пропажу драгоценностей стоимостью 95 тысяч рублей.

Все украшения нашлись в ближайшем ломбарде. А вскоре в руки полиции попал и сам горе-любовник. Теперь за «кражу с причинением значительного ущерба» уроженцу Армении светит крупный штраф, исправительные работы или доже до пяти лет тюрьмы.

Но даже суровое наказание вряд ли вернет пострадавшей веру в мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU