На Милионной улице «Мерседес» влетел в остановку и сбил двух женщин

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-28T11:15:59+03:00

У Института культуры черный "Мерседес" сбыл двух женщин. Фото: Кадр с видео / "Мэш на Мойке"

Изменить размер текста: A A

Две женщины пострадали в ДТП, которое произошло утром 28 декабря на Миллионной улице. Около Института культуры (СПбГУКИ) черный «Мерседес» вылетел на остановку общественного транспорта. В этот момент на ней стояли две женщины. Они получили серьезные травмы.

- У одной из пострадавших сломана рука и подозрение на сотрясение мозга. Вторая получила переломы обеих ног, - сообщает паблик «Мэш на Мойке».

Раненых забрали машины скорой помощи, а на месте аварии работают инспектора ГИБДД, которые выясняют причины произошедшего.

По предварительным данным, за рулем машины был 33-летний мужчина. Он трезв, просто не справился с управлением из-за чего машина, выходя из поворота, вылетела на тротуар и снесла людей на остановке.

Точные обстоятельства ЧП установят дознаватели дорожной инспекции. Учитывая прогнозы синоптиков, на дороге в этот момент мог быть гололед, что, впрочем, не оправдывает водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU