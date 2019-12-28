2019-12-28T11:51:24+03:00
Общество

Перед Новым годом петербуржцы рванули в Финляндию и застряли в пробках на границе

На Торфяновке приходилось стоять около двух часов, в Брусничном - час, зато в Светогорске было почти свободно
Петр КИБЕР
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Утром 28 декабря на границе с Суоми были традиционные пробки.Утром 28 декабря на границе с Суоми были традиционные пробки.Фото: Александр ГЛУЗ
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Традиционное предпраздничное развлечение для жителей Петербурга и Ленинградской области - съездить в Финляндию. Только перед тем, как попасть в соседнюю страну, придется постоять на границе. Учитывая, что на носу Новый год, в последние выходные 2019 года в Суоми рванули многие. Как результат - пробки на таможенных постах.

- В 8:30 в Торфяновке на выезд из России стояло 115 машин. Ждать в очереди около двух часов, - сообщал сервис «На границе.Онлайн».

Чуть лучше положение было в Светогорске. На границе с Иматрой скопилось под сотню автомобилей, но очередь двигалась быстро и вскоре вся рассосалась.

В Брусничном петербуржцы теряли около часа. Но опять же, пик пришелся на полдевятого утра. К 11:00 ситуация на всех трех пропускных пунктах нормализовалась.

- На российской стороне три машины в зоне досмотра, ноль в очереди, - сообщают с Торфяновке счастливые автопутешественники.

Судя по всему, основная масса петербуржцев решила поехать в Финляндию не сейчас, а с наступлением новогодних каникул. В Северо-Западном таможенном управлении уже предупредили, что ожидают наплыва на границах с Эстонией и Финляндией начиная с 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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