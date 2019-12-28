В Петергофе у стен общежития СПбГУ нашли труп студента

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-28T12:07:48+03:00

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Полицейские Петродворцового района выясняют обстоятельства гибели студента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), труп которого был обнаружен утром в пятницу. Тело молодого человека лежало под стенами университетского общежития.

- В 8:55 27 декабря в дежурную часть от завхоза общежития СПбГУ поступило сообщение об обнаружении трупа у здания на Ботанической улице, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место оперативники установили, что погибшим оказался 21-летний студент 3-го курса физического факультета СПб ГУ, который проживал в соседнем корпусе общежития.

Эксперты нашли а теле молодого человека черепно-мозговую травму, которая скорее всего и стала причиной смерти. Точно это установит судмедэкспертиза. Сейчас труп направлен в морг, а полицейские выясняют обстоятельства трагической гибели студента.

ИСТОЧНИК KP.RU