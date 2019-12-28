2019-12-28T13:03:09+03:00
Происшествия

Трое неизвестных на «Ладе» с поддельными номерами отобрали у петербурженки 300 тысяч рублей

29-летнюю женщину ограбили вечером пятницы в Купчино
Петр КИБЕР
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Полиция ищет грабителей, которые отобрали у петербурженки 300 тысяч наличными.Полиция ищет грабителей, которые отобрали у петербурженки 300 тысяч наличными.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Санкт-Петербурга ищет троих злоумышленников, которые вечером пятницы обокрали молодую женщину. Около 21:10 в Купчино неизвестные напали на 29-летнюю жительницу Приморского района и отобрали у нее сумку с документами и деньгами.

- В полицию обратилась менеджер одного из ИП, которая заявила об ограблении. По словам потерпевшей, у дома 5 по улице Белы Куна к ней подъехала машина, из которой выскочили трое мужчин. Угрожая пистолетом, они забрали сумку, в которой лежали документы фирмы и 300 тысяч рублей наличными, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Со слов женщины был составлен портрет одного из нападавших. Это мужчина кавказского типа, плотного телосложения, с бородой и в черной кожаной куртке. Остальных потерпевшая не запомнила. Зато смогла назвать номер «Лады», на которой скрылись грабители. При проверке, в базе данных такого номера не нашлось.

Оперативниками с места происшествия были изъяты гильзы от, предположительно, травматического пистолета, а также записи камер наблюдения. Ориентировка на злоумышленников отправлена во все подразделения города и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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