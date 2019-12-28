2019-12-28T13:49:46+03:00
Дом. Семья

В Сосновом Бору школьник сидел на горке, спасаясь от бродячих собак

Ребенок испугался животных, несмотря на слова местных жителей, что они дружелюбные [видео]
Петр КИБЕР
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В Сосновом Бору бродячие собаки щагнали ребенка на лестницу на детской площадке. Фото: ВК "Мой Сосновый Бор" / Юлия РегерВ Сосновом Бору бродячие собаки щагнали ребенка на лестницу на детской площадке. Фото: ВК "Мой Сосновый Бор" / Юлия Регер
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Уличные животные - бич современного общества. С одной стороны их жаль, а с другой собаки, сбиваясь в стаи, представляют реальную опасность для человека. Особенно для ребенка. Так, в Сосновом Бору школьнику пришлось залезть на лестницу на детской плозадке, чтобы спастись от собак, которых он испугался.

- По Заречью страшно ходить. Стая собак бегает. Ребенок от страха залез вверх по лестнице. Подошла к мальчику, спросила, это он от собак залез? Сказал: «Да», - написала в паблике «Мой Сосновый Бор» жительница города атомщиков Юлия Регер.

Правда уходить с незнакомой тетей мальчик отказался, сказав, что ждет друга. Чем закончилось дела, Юлия не знает, но за ребенка ей тревожно.

На видеозаписи, которую она опубликовала в соцсетях, действительно видны четыре крупные дворовые собаки Они, с громким лаем, резвятся на детской площадке. Взрослых людей поблизости не видно. При этом местные жители пишут, что животные, мол, не опасные: «Мы в детстве вместе с дворовыми собаками бегали, а что? Собачек испугался, блин. Они же дружелюбные, веселые».

Впрочем, другие горожане уверены, что бродячим псам не место среди людей: «А если эти дружелюбные нападут на кого-нибудь? Всем любителям собакенов: разберите их по квартирам и нам спокойно за детей и вам в радость».

В Ленобласти бродячие собаки загнали ребенка на лестницу на детской площадке.Видео: ВК "Мой Сосновый Бор" / Юлия Регер

ИСТОЧНИК KP.RU

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