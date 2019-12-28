2019-12-28T15:47:03+03:00
Общество

В Сестрорецке побережье Финского залива завалило глыбами льда

Досталось мосту в Дюнах и детской площадке не пляже
Петр КИБЕР
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В Сестрорецке пляж Финского залива завалило льдом. Фото: vk.com/newsestroreckВ Сестрорецке пляж Финского залива завалило льдом. Фото: vk.com/newsestroreck
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Несмотря на конец декабря. снега в Петербурге нет и, судя по всему, не предвидится. Не лучше обстоят дела и в пригородах, однако кое-где приход зимы заметен очень сильно. Так, пляжи в Сестрорецке завалило льдом с Финского залива. Все это - остатки шторма, налетевшего на Петербург полторы недели назад и новые «поступления».

- Финский залив очистился после наводнения. Ледяные торосы выросли вдоль всего побережья, - пишут жители Курортного района в паблике «Новости Сестрорецка».

В доказательство они приводят фото, на которых берег залива в паре Дубки, в Курорте и Дюнах завален горами льда. Причем некоторые глыбы унесло довольно далеко и они даже повредили детскую площадку на пляже. А пешеходный мост в Дюнах уже давно завален льдом. Картинка- как в Антарктиде.

Мост в Дюнах выглядит так, будто он на Южном полюсе. Фото: vk.com/newsestroreck

Мост в Дюнах выглядит так, будто он на Южном полюсе. Фото: vk.com/newsestroreck

Напомним, что сильный шторм налетел на Петербург в ночь на 19-е декабря. В Северной столице сильный ветер ломал деревья и уносил мусорные баки, но дамба уберегла город от нагонной волны. Зато вся вода пошла на прибрежные района за комплексом защитных сооружений. Подтопленными оказались поселки Тарховка и Александровская, а сестрорецкий парк Дубки на 40% процентов был затоплен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Сестрорецке побережье Финского залива завалило глыбами льда
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