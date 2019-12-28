На трассе М-10 в Тосненском районе погиб пассажир «Оки», влетевшей в стоявшую «Шкоду»

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-28T16:17:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельная авария произошла утром субботы на 640-м километре трассы М-10 «Россия» (Москва-Санкт-Петербург) в Тосненском районе Ленинградской области. Около 11:15 «Ока», за рулем которой сидела 18-летняя девушка, на полном ходу врезалась в стоявшую на обочине «Шкоду».

- В результате ДТП водитель а/м «Ока» получила травмы средней степени тяжести, пассажир - мужчина 1998 года рождения, скончался на месте, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Девушку-водителя срочно госпитализировали в Тосненскую центральную районную больницу прибывшие медики. Водитель кроссовера «Шкода» не пострадал.

По предварительным данным, дорога в момент столкновения была пустая, видимость - хорошая. Причины, по которым «Ока» врезалась в стоявшую на обочине иномарку, также как все обстоятельства аварии, выяснят сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU