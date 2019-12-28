2019-12-28T16:34:06+03:00
Общество

Спикер петербургского ЗакСа выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы в Алматы

Вячеслав Макаров передал слова поддержки и всем жителям Казахстана
Петр КИБЕР
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Петербург скорбит и передает словаа поддержки родным жертв авиакатастрофы в Алматы. Фото: МЧС Республики Казахстан.Петербург скорбит и передает словаа поддержки родным жертв авиакатастрофы в Алматы. Фото: МЧС Республики Казахстан.
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Утром 27 декабря в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алматы в Нурсултан. На борту воздушного судка находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа, 15 из них погибли. Трагедия не могла остаться незамеченной в России. Соболезнования жертвам катастрофы выразили президент Владимир Путин, а также другие политики. В их числе и Спикер Заксобрания Санкт-Петербурга.

- От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в Алматы. Эта трагедия никого не оставила равнодушным и безучастным, - заявил Вячеслав Макаров.

По словам спикера городского парламента, Санкт-Петербург разделяет боль утраты казахского народа и вместе с ним скорбит о потере.

- В эту тяжелую минуту желаю родным погибших душевных сил и мужества. Выражаю искреннюю надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в крушении, - говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте ЗакСа Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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