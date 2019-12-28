2019-12-28T18:21:37+03:00
Общество

В ночь на воскресенье в Ленинградской области резко похолодает до -18 градусов

А в понедельник синоптики обещают метель
Петр КИБЕР
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В воскресеньое в Ленобласть придет зима. С морозамии снегом.В воскресеньое в Ленобласть придет зима. С морозамии снегом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Зима, которую ждут не дождутся жители Санкт-Петербурга, похоже все-таки придет. Но только в отдельные района Ленинградской области и лишь на пару дней. Так, у же в ночь на воскресенье синоптики пугают заморозками до -18 градусов.

- 20 декабря в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -7...-12 градусов, в отдельных районах до -15...-18. Днем 0...-5, в восточной части области до -10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Впрочем, надолго морозы не задержатся. Также как и пришли, они резко уйдут из-за стремящегося на Северо-Запад антициклона. Уже в ночь на понедельник потеплеет, а днем и вовсе пойдут дожди. Но до этого Ленобласть заметет снегом.

- 30 декабря ожидается облачная погода. Ночью снег, мокрый снег, метель. Днем мокрый снег и дождь. Температура ночью +1...-4 (до-10 на востоке области), днем 0...+5 градусов, - сообщает гидрометцентр.

При синоптики предупреждают, что из-за налипания мокрого снега могут рваться провода и падать деревья, а на дорогах сложную обстановку усилит гололед. Будьте внимательны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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