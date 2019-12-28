2019-12-28T18:51:04+03:00
Авто

В Петербурге открылось движение по новому участку проспекта Ветеранов

С 28 декабря можно проехать от улицы Тимофея Федорова до проспекта Буденного
Петр КИБЕР
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Один новый участок проспекта Ветеранов открыт. Осталось слелать еще один. Фото: Яндекс. Карты.Один новый участок проспекта Ветеранов открыт. Осталось слелать еще один. Фото: Яндекс. Карты.
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В последнюю субботу 2019 года долгожданный подарок получили жители большого микрорайона на Юго-Западе Петербурга. В жилом комплексе «Солнечный город» наконец появилась своя дорога на «большую землю». 28 декабря было открыто движение по новому участку проспекта Ветеранов.

Открытый отрезок - это четырехполосная дорога (по две в каждую сторону) с разделительной полосой. Он идет от улицы Тимофея Федорова до проспекта Буденного, по которому, в свою очередь, можно выехать на Петергофское/Санкт-Петербургское шоссе или добраться до железнодорожной станции «Сергиево» и дальше, до Волхонского шоссе.

Новая трасса сильно облегчит жизнь обитателям «Солнечного города», которые раньше простаивали в пробках, выбираясь из микрорайона или возвращаясь в него.

Ну а в перспективе предполагается соединить и две разрозненные части проспекта Ветеранов. От улицы Тимофея Федорова до улицы Пионерстроя. Работы здесь уже идут, открытие намечено на осень 2020 года. Параллельно с автомобильным проездом появится и велодорожка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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