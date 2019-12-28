Частный дом сгорел дотла на Заповедной улице в Приморском районе
Неприятный сюрприз под новый год получил владелец частного дома, расположенного в районе Каменки. Его дача в садоводстве была полностью уничтожена огнем. При этом пламя было видно за десятки метров с Парашютной улицы, по которой проезжали многочисленные автомобилисты.
- На Парашютной горит дом, скорая и пожарные только подъехали, правый ряд заняли пожарные машины, - сообщали очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На опубликованном в соцсетях видео хорошо заметно, что постройка полыхает полностью и очень сильно. увы, но усилия огнеборцев были тщетны. Приехавшим на вызов пожарным оставалось длишь потушить пепелище.
- 28 декабря в 17:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Заповедная, 63.Полностью сгорел одноэтажный рубленный дом размером 6х11 метров. В 18:54 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
Всего тушить пожар приезжали 5 единиц техники и 21 человек личного состава. Сведений о пострадавших пока нет, но данные еще уточняются.
В Приморском районе Петербурга сгорел частный дом.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU