Частный дом сгорел дотла на Заповедной улице в Приморском районе

СЕГОДНЯ 20:33 2019-12-28T20:33:30+03:00

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Неприятный сюрприз под новый год получил владелец частного дома, расположенного в районе Каменки. Его дача в садоводстве была полностью уничтожена огнем. При этом пламя было видно за десятки метров с Парашютной улицы, по которой проезжали многочисленные автомобилисты.

- На Парашютной горит дом, скорая и пожарные только подъехали, правый ряд заняли пожарные машины, - сообщали очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованном в соцсетях видео хорошо заметно, что постройка полыхает полностью и очень сильно. увы, но усилия огнеборцев были тщетны. Приехавшим на вызов пожарным оставалось длишь потушить пепелище.

- 28 декабря в 17:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Заповедная, 63.Полностью сгорел одноэтажный рубленный дом размером 6х11 метров. В 18:54 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Всего тушить пожар приезжали 5 единиц техники и 21 человек личного состава. Сведений о пострадавших пока нет, но данные еще уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/752354" frameborder="0"></iframe> В Приморском районе Петербурга сгорел частный дом.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU