2019-12-29T09:47:48+03:00
Происшествия

«Были сильно пьяны»: На улице Оптиков каршеринг вылетел с дороги и перевернулся

Ставить машину на колеса пришлось прохожим
Роман ЛЯЛИН
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Авария с участием каршерингового авто Фото: ДТП и ЧП ПетербургАвария с участием каршерингового авто Фото: ДТП и ЧП Петербург
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В Санкт-Петербурге минувшей ночью произошла очередная авария с участием каршерина. Неизвестный водитель на Volkswagen ехал по улице Оптиков, когда перед перекрестком с Планерной не справился с управлением и вылетел с дороги.

- Ребята с признаками сильного алкогольного опьянения разложились на каршеринге, - рассказывают очевидцы. - Летели знатно, пропахали газон, а остановила их стойка, на которой знаки висят. Остановилась машина лежа на боку, свидетели происшествия сразу поставили на колеса.

Авария с участием трех машин Фото: ДТП и ЧП Петербург

Авария с участием трех машин Фото: ДТП и ЧП Петербург

О пострадавших в аварии не сообщается. К слову, это не единственное ДТП за ночь с участием каршеринга. Еще одна авария произошла на Синопской набережной. Там каршеринговый внедорожник столкнулся с двумя иномарками.

- Каршеринг врезался в Нексию, двигающуюся в левом ряду, - делятся очевидец Александр. - Я мимо проезжал, когда они стояли.

О пострадавших в аварии также не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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