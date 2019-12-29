2019-12-29T10:17:35+03:00
Общество

«Здравый смысл победил»: Сергей Боярский рассказал, как аэропорт Пулково помог в принятии закона о возвращении курилок в аэропорты

Президент России накануне подписал соответствующий законопроект
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Сергей Боярский рассказал о возвращении курилок в аэропортыСергей Боярский рассказал о возвращении курилок в аэропортыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В аэропорт Пулково в ближайшее время могут поставить легальный комнаты для курения. Президент России Владимир Путин накануне подписал соответствующий законопроект. Немало усилий для этого приложил депутат Госдумы от Петербурга Сергей Боярский.

- Здравый смысл победил, - рассказал Сергей Боярский. - Курильщики больше не будут вынужденно нарушать закон в санитарных комнатах аэропортов, а некурящие люди не будут страдать от загрязненного дымом пространства.

При этом депутат рассказал, что экспертную поддержку во время обсуждений законопроекта ему оказали авиакомпании и аэропорты. Среди них оказался и Пулково.

- Особо хочу выделить авиакомпании и аэропорты, которые оказали экспертную и публичную поддержку, - пояснил парламентарий. - Это Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, Кольцово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое неизвестных в черных очках обчистили банкомат в Петербурге почти на 10 миллионов рублей
На Петербург надвигается активный циклон с ветром и снегом
«Здравый смысл победил»: Сергей Боярский рассказал, как аэропорт Пулково помог в принятии закона о возвращении курилок в аэропорты
«Были сильно пьяны»: На улице Оптиков каршеринг вылетел с дороги и перевернулся
В Петербурге на Туристской улице электричка насмерть сбила мужчину
«Жемчужина будет»: Губернатор Ленобласти съездил в Выборг
Частный дом сгорел дотла на Заповедной улице в Приморском районе
Полиция поймала безработных, спаливших «Мерседес» пенсионерки на Каменноостровском проспекте
В Петербурге открылось движение по новому участку проспекта Ветеранов
В ночь на воскресенье в Ленинградской области резко похолодает до -18 градусов
Спикер петербургского ЗакСа выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы в Алматы
На трассе М-10 в Тосненском районе погиб пассажир «Оки», влетевшей в стоявшую «Шкоду»
В Сестрорецке побережье Финского залива завалило глыбами льда
В Петербурге двое похитили инженера и требовали выкуп
Из-за отсутствия снега «лыжные стрелы» начнут ходить из Петербурга не с 5, а с 11 января
В Сосновом Бору школьник сидел на горке, спасаясь от бродячих собак
Трое неизвестных на «Ладе» с поддельными номерами отобрали у петербурженки 300 тысяч рублей
В Петергофе у стен общежития СПбГУ нашли труп студента