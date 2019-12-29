«Здравый смысл победил»: Сергей Боярский рассказал, как аэропорт Пулково помог в принятии закона о возвращении курилок в аэропорты

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-29T10:17:35+03:00

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В аэропорт Пулково в ближайшее время могут поставить легальный комнаты для курения. Президент России Владимир Путин накануне подписал соответствующий законопроект. Немало усилий для этого приложил депутат Госдумы от Петербурга Сергей Боярский.

- Здравый смысл победил, - рассказал Сергей Боярский. - Курильщики больше не будут вынужденно нарушать закон в санитарных комнатах аэропортов, а некурящие люди не будут страдать от загрязненного дымом пространства.

При этом депутат рассказал, что экспертную поддержку во время обсуждений законопроекта ему оказали авиакомпании и аэропорты. Среди них оказался и Пулково.

- Особо хочу выделить авиакомпании и аэропорты, которые оказали экспертную и публичную поддержку, - пояснил парламентарий. - Это Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, Кольцово.

ИСТОЧНИК KP.RU