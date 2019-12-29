На Петербург надвигается активный циклон с ветром и снегом

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-29T10:30:01+03:00

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Дожди в Петербурге на время закончились. А теплая погода, простоявшая в городе, почти весь декабрь сменилась на легкую прохладу. Столбик термометра все же упал ниже нуля. И в воскресенье, 29 декабря, другой погоды ждать не стоит. На город надвигается циклон с ветром.

- Большую часть наступившего дня погоду в Санкт-Петербурге будет определять гребень скандинавского антициклона, - пояснил ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. - И только ближе к вечеру усилением ветра и снегом на севере области себя проявит надвигающийся с северо-запада активный циклон. В такой ситуации в городе переменная облачность, обойдется без осадков.

Температура воздуха 29 декабря будет до трех градусов мороза, в Ленинградской области до 6 градусов мороза.

- Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, с усилением к вечеру до 6-11 метров в секунду, - уточнил Леус. - Атмосферное давление будет падать и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU