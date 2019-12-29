Двое неизвестных в черных очках обчистили банкомат в Петербурге почти на 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-29T11:32:13+03:00

Неизвестные забрали из банкомата почти 10 миллионов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Петербурге двое неизвестных устроили серию нападений на банкоматы. Первое ограбление произошло вечером в гипермаркете на улице Кузнецовской. Мужчины в черных очках вошли в зал, взломали замок дверцы, при этом введя код безопасности.

- Двое неизвестных похитили шесть кассет с деньгами, после чего с места происшествия скрылись на микроавтобусе «Форд Транзит» белого цвета, с подложными госзнаками, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - После этого те же двое неизвестных вошли в помещение гипермаркета на Бухарестской улице, где попытались вскрыть банкомат. Но увидев приближающегося охранника, ничего не похитив, с места происшествия скрылись на том же микроавтобусе «Форд Транзит».

Из первого банкомата грабителям удалось похитить 9,7 миллиона рублей. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье "Кража".

- Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к указанному преступлению, - сообщают в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU