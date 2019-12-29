В Петербурге отца троих детей отправили под домашний арест за расстрел своего недруга после драки на Думской

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-29T13:22:38+03:00

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В Санкт-Петербурге суд решил судьбу Дениса Комарова, который, по версии следствия, два раза выстрелил в своего недруга после драки на Думской. Сначала две компании поссорились в баре, после чего их опросили сотрудники полиции. Правда, после отдела МВД конфликт продолжился. Тогда Кормаров, по данным суда, достал пистолет и несколько раз выстрелил в обидчика.

- Комаров произвел не менее двух выстрелов, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Петербургу. - Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому верхнего века, проникающее огнестрельное ранение роговицы, проникающее слепое ранение шеи. После чего Комаров с места преступления скрылся.

Врачи оценили вред здоровью пострадавшему как тяжкий. Но адвокаты Комарова заявили, что тот якобы характеризуется положительно, скрываться от следствия не будет, явился с повинной добровольно. У мужчины трое детей.

- Адвокаты попросили суд поместить подозреваемого под домашний арест, предоставили документы, подтверждающие согласие собственника квартиры - сожительницы Комарова, - пояснили в суде.

В итоге суд отправил Комарова под домашний арест. Обвинение ему пока не предъявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU