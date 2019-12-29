2019-12-29T13:45:47+03:00
Происшествия

Среди девяти пострадавших в перевернувшемся в Эстонии автобусе из Петербурга оказалась одна россиянка

Все остальные люди, получившие травмы, - иностранцы
Роман ЛЯЛИН
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Автобус перевернулся в Эстонии Фото: Надежда МартемьяноваАвтобус перевернулся в Эстонии Фото: Надежда Мартемьянова
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Сотрудники МЧС Петербурга получили у своих эстонских коллег точные данные по аварии с автобусом под Таллином. Глубокой ночью водитель не справился с управлением, после чего автобус перевернулся. Пассажирам пришлось выскакивать из него через люки в крыше.

- Получена информация, что в 04:45 в республике Эстония, Пыхьякская префектура, на 30-м километре трассы Е-20 НарваТаллин произошло ДТП с пассажирским автобусом Ecolines, - рассказывают в ГУ МЧС по Петербургу. - На борту находились 67 человек, в том числе 2 водителя. Для детального обследования направлены в лечебное учреждение 9 человек, из них одна гражданка Российской Федерации 1984 года рождения. Она обследована в лечебном учреждении, госпитализация не требуется.

Напомним, что одна из пассажирок рассказала "КП-Петербург", что тяжелых травм в аварии никто не получил. Но следующий автобус пришлось ждать ночью на морозе.

В Эстонии перевернулся пассажирский автобус из Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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