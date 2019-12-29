Зима пришла: МЧС Петербурга предупреждает, что в городе ожидается метель, снег и гололед

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-29T14:08:19+03:00

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В Санкт-Петербург все-таки пришла зима. Почти весь декабрь в городе была теплая погода и дожди вместо снега. Но похоже, что перед самым Новым годом декабрь решил все-таки взять свое. Теперь на город опускается метель.

- 30 декабря в Санкт- Петербурге ожидается ночью снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, в начале ночи местами метель, днем дождь, - сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-18 метров в секунду.

Ночью на дорогах Петербурга будет гололедица, местами снежный накат. Поэтому водителям стоит быть осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU