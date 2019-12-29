2019-12-29T15:37:44+03:00
Происшествия

В Ленобласти в пожаре погибли пенсионерка с мужчиной, гость не смог их разбудить и сбежал

По одной из версий, причиной возгорания могла стать проводка
Роман ЛЯЛИН
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Сейчас МЧС разбирается в причинах пожараСейчас МЧС разбирается в причинах пожараФото: Артем КИЛЬКИН
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Трагедия произошла утром в селе Никольское Ленинградской области. На Советском проспекте в частном доме произошел пожар. Люди в этот момент спали, поэтому спастись удалось не всем.

- Мужчина, находившийся в гостях у хозяина дома, рассказал, что накануне он выпивал вместе со своим другом и пенсионеркой, - пояснил "КП-Петербург" источник. - После вечеринки все трое уснули. Ранним утром гость проснулся, почуяв задымление. По его словам, он пытался разбудить спящих. Но те были сильно пьяны, поэтому у него ничего не вышло.

После этого мужчина выбежал из дома. А его 58-летний друг и 70-летняя пенсионерка остались там. Оба погибли. Сейчас в трагедии разбираются сотрудники полиции и Следственного комитета.

Тела погибших будут направлены на судмедэкспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти. По одной из версий, причиной пожара могла стать электропроводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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