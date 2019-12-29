В Петербурге пьяный водитель устроил массовую аварию

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-29T16:17:28+03:00

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Авария произошла на перекрестке улиц Кубинской и Бассейной. Пьяный, по словам очевидцев водитель Range Rover на полной скорости въехал в стоявшие на светофоре машины. В итоге по принципу домино в ДТП пострадали три автомобиля.

- На светофоре стоял джип на аварийке, - рассказывают очевидцы. - За ним встал Volkswagen. Nissan Juke притормаживал перед Volkswagen. Водитель Range Rover решил поторопить и влетел в Nissan, который в свою очередь отлетел в Volkswagen. Видимо, шофер Range Rover не обратил внимание, что все стоят, так как влетел он нормально.

По словам участников аварии, водитель внедорожника, устроивший аварию из трех машин, был сильно пьян. Сейчас в ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU