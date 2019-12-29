Губернатор Петербурга пообещал выплатить строителям метро большую часть долгов по зарплатам до конца года

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-29T16:58:21+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги последней рабочей недели. Градоначальник пообещал, что решит проблему с зарплатой строителей метро.

- Сотрудникам ОАО “Метрострой” закрываем долги по зарплате, - пояснил Беглов. - В начале недели распорядился, чтобы на счета компании начали поступать деньги за работы на Лахтинско-Правобережной линии и Фрунзенском радиусе. Нам удалось найти дополнительные возможности для финансирования. Наша задача – выплатить основную часть до Нового года.

29 декабря и 30 декабря над этим будут работать судебные приставы, Комитет по финансам, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры и Метрострой.

- Нужно успеть сделать 11750 транзакций – это зарплата 4300 метростроителей с июня по октябрь и часть ноября, - добавил губернатор. - Строго следим за выполнением всех обязательств со стороны компании. До конца января “Метрострой” расплатится со всеми сотрудниками и выйдет на плановые выплаты.

Также губернатор отметил работу филиала "Микрохирургии глаза", которая открылась в Петербурге в этом году. Теперь городские врачи умеют там пересаживать роговицу глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU