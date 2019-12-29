Губернатор Петербурга пообещал выплатить строителям метро большую часть долгов по зарплатам до конца года
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги последней рабочей недели. Градоначальник пообещал, что решит проблему с зарплатой строителей метро.
- Сотрудникам ОАО “Метрострой” закрываем долги по зарплате, - пояснил Беглов. - В начале недели распорядился, чтобы на счета компании начали поступать деньги за работы на Лахтинско-Правобережной линии и Фрунзенском радиусе. Нам удалось найти дополнительные возможности для финансирования. Наша задача – выплатить основную часть до Нового года.
29 декабря и 30 декабря над этим будут работать судебные приставы, Комитет по финансам, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры и Метрострой.
- Нужно успеть сделать 11750 транзакций – это зарплата 4300 метростроителей с июня по октябрь и часть ноября, - добавил губернатор. - Строго следим за выполнением всех обязательств со стороны компании. До конца января “Метрострой” расплатится со всеми сотрудниками и выйдет на плановые выплаты.
Также губернатор отметил работу филиала "Микрохирургии глаза", которая открылась в Петербурге в этом году. Теперь городские врачи умеют там пересаживать роговицу глаза.
ИСТОЧНИК KP.RU