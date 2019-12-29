В Ленобласти преступник, который больше года был в федеральном розыске, попался на курении не в том месте
Во Всеволожском районе Ленинградской области полицейские случайно поймали подозреваемого, который больше года скрывался от следствия. 26-летнего жителя Архангельской области разыскивали с 2018 года за кражу. Но все это время ему удавалось избегать встречи с силовиками. Так было до тех пор, пока он не решил закурить на Привокзальной площади.
- Парня задержали, стали пробивать по базам и оказалось, что он в федеральном розыске, - рассказывает источник "КП-Петербург". - Суд в 2018 году постановил взять его под арест. Но тот не явился на слушания. Сбежал.
Теперь мужчину доставят в СИЗО. После побега ему вряд ли станут смягчать меру пресечения. Вскоре петербургские силовики передадут беглеца своим коллегам из другого региона.
ИСТОЧНИК KP.RU