В Петербурге произошел пожар в здании университета ИТМО
В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС тушили пожар в здании на Васильевском острове. ЧП произошло в доме на Биржевой линии, 14. Об этом сообщают в городском МЧС.
- Произошел пожар в административном корпусе на втором этаже, в помещении площадью 30 квадратных метров происходило горение обстановки на площади восемь квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Ликвидировано при помощи двух стволов.
Как сообщают в МЧС, пострадавших при пожаре нет. Отметим, что по этому адресу находится корпус Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).
ИСТОЧНИК KP.RU