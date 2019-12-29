2019-12-29T20:44:51+03:00
Происшествия

В Петербурге произошел пожар в здании университета ИТМО

Площадь возгорания составила восемь квадратных метров
Роман ЛЯЛИН
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Сотрудники МЧС потушили возгораниеСотрудники МЧС потушили возгораниеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС тушили пожар в здании на Васильевском острове. ЧП произошло в доме на Биржевой линии, 14. Об этом сообщают в городском МЧС.

- Произошел пожар в административном корпусе на втором этаже, в помещении площадью 30 квадратных метров происходило горение обстановки на площади восемь квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Ликвидировано при помощи двух стволов.

Как сообщают в МЧС, пострадавших при пожаре нет. Отметим, что по этому адресу находится корпус Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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